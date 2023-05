Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir

Dünya genelinde sadece sayılı birkaç ülkede bulunan ve bu ülkelerde de her geçen gün tükenme noktasına gelen altın değerindeki madenin değeri her geçen gün artıyor. Dünyada bulunan toplam rezervin yüzde 40’ı Türkiye’de bulurken, Türkiye’deki rezervin ise yüzde 70’i Bitlis’te bulunuyor. Türkiye ve dünyadaki sınırlı sayıdaki maden rezervinin büyük bölümüne sahip olan Bitlis, şu an için sadece belli sektörlerde kullanılan bu madeni katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürerek, kent ekonomisine olan katkısını artırmayı hedefliyor. Hafif ve tasarruflu olması nedeniyle bölgede inşaat sektöründe de kullanılan değerli maden için kolları sıvayan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis Eren Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütüyor. Özellikle son dönemde artan enerji maliyetleri ve tekelleşmeye bağlı olarak artan çimento maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren sektör destek bekliyor.