  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Eylül 2018 15:30

Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !

Antalya’nın İbradı ilçesindeki Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan sarı renkteki beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen ve yer altı gölü üzerinde masmavi sularında botla gezilebilen mağarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

1/ 27
Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !

Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

2/ 27
Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü büyük yer altı gölüne sahip.

3/ 27
Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !

Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı’ya 13.5 kilometre, Ürünlü’ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 400 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, ekipmansız girilebiliyor.

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM