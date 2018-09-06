Dünyada üçüncü sırada... Görenler hayran kalıyor !
Antalya’nın İbradı ilçesindeki Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan sarı renkteki beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen ve yer altı gölü üzerinde masmavi sularında botla gezilebilen mağarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü büyük yer altı gölüne sahip.