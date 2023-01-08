Dünyada yeni varyant alarmı: Bağışıklıktan bile kaçıyor! İşte belirtileri

2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı şimdiye kadar 29 ülkede görüldü.