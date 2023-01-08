Dünyada yeni varyant alarmı: Bağışıklıktan bile kaçıyor! İşte belirtileri
3 yılı aşkın süredir Covid-19 ile mücadele eden dünya şimdi de yeni bir varyant alarmı verildi.
2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı şimdiye kadar 29 ülkede görüldü.
ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.
Hindistan'da ortaya çıkan ve dünyanın farklı noktalarında hızla yayılan varyant için beklenen açıklama geldi. ' Doktorlar XBB.1.5'in en belirgin semptomlarını açıkladı. Huff Post'a konuşan ABD'li sağlık uzmanlarına göre, XBB.1.5'in en belirgin 5 semptomunu şöyle;
Kas ağrısı, şiddetli öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burunda tıkanıklık.