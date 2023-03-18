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Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşanıyor.

Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik - Resim: 1

Yogyakarta`daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3`e çıkarıldığı açıklandı.

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Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik - Resim: 2

Merapi`nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

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Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik - Resim: 3

2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.

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Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik - Resim: 4

Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010`daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.

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