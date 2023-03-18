Dünyadaki cehennem harekete geçti! Dev yanardağda volkanik hareketlilik
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşanıyor.
Yogyakarta`daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3`e çıkarıldığı açıklandı.
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Merapi`nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.
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2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.
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Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010`daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.
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