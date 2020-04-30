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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 174'E YÜKSELDİ
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  3. 30 Nisan 2020 19:25

Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

İran'dan ABD'ye, Brezilya'dan Almanya'ya yeryüzünün dört bir yanından dehşete düşüren corona virüs kareleri geliyor.

Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 3 milyon 237 bin insana bulaştı, her gün on binlerce yeni vaka kayıtlara geçiyor. Uluslarası haber ajansları ise, İran'dan ABD'ye, Almanya'dan Brezilya'ya kan donduran fotoğraflar servis ediyor.

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Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

Çin'in ardından haftalarca corona virüsün merkez üssü olan İran'da, Covid-19 kurbanları ülkenin kuzeyindeki Kaimşehr kentinde toprağa veriliyor.

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Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

Mezarlık görevlileri ve çalışanların bazılarının koruyucu kıyafet giydiği cenaze töreninde, kurbanın yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döküyor.

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Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

Corona virüsten hayatını kaybeden kurbanın kadın yakınları ise, mezarlık dışında töreni izlerken bir yandan da ağlıyor.

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