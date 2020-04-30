Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !
İran'dan ABD'ye, Brezilya'dan Almanya'ya yeryüzünün dört bir yanından dehşete düşüren corona virüs kareleri geliyor.
Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 3 milyon 237 bin insana bulaştı, her gün on binlerce yeni vaka kayıtlara geçiyor. Uluslarası haber ajansları ise, İran'dan ABD'ye, Almanya'dan Brezilya'ya kan donduran fotoğraflar servis ediyor.
Çin'in ardından haftalarca corona virüsün merkez üssü olan İran'da, Covid-19 kurbanları ülkenin kuzeyindeki Kaimşehr kentinde toprağa veriliyor.
Mezarlık görevlileri ve çalışanların bazılarının koruyucu kıyafet giydiği cenaze töreninde, kurbanın yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döküyor.