Dünyadaki koronavirüs kareleri kan dondurdu !

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 3 milyon 237 bin insana bulaştı, her gün on binlerce yeni vaka kayıtlara geçiyor. Uluslarası haber ajansları ise, İran'dan ABD'ye, Almanya'dan Brezilya'ya kan donduran fotoğraflar servis ediyor.