Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu
Hindistan dün gece Pakistan'a saldırı düzenledi, Pakistan da kısa süre içinde bu saldırılara yanıt verdi. Dünyanın iki nükleer gücü olan Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı saldırılarında ölü sayısı git gide artıyor....
Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki ‘hedeflere’ karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry yaptığı açıklamada, Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini bildirdi. Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Pakistan güvenlik kaynakları ise Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti. Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını duyururken, Hindistan saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan Savunma Bakanlığı, Hindistan saldırısının terör kamplarına yönelik olmadığını, sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığını belirtti.
Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.