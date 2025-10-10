Dünya'nın ''ateş çemberi''nde 7,4'lük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara kıyı kesimlerden uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısı yaparak "Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Sahadaki durumu değerlendirdiklerini ifade eden Marcos, "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır" dedi.