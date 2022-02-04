''Dünyanın çatısı'' alarm veriyor! Son 25 yılda 2 bin yıllık buz eridi
ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'teki erime yaklaşık 80 kat hızlandı. 2 bin yılda oluşan buzun son 25 yılda eridiği belirtildi.
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in otuz yıldan daha kısa bir sürede 2 bin yıllık buzunu kaybettiği açıklandı.
Çalışmada, Everest üzerindeki en yüksek buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl on yıllar boyunca eriyecek buz kaybettiği belirtildi.
Bulguların, dünyanın en yüksek noktalarından bazılarında yaşanan hızlı buzul erimesinin daha kötü iklim etkilerine yol açabileceğine dair bir uyarı görevi gördüğünü aktarırken, iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülen çığların yaklaşık 1,6 milyar insanın içme, sulama ve hidroelektrik için bağımlı olduğu su kaynaklarının kurumasına neden olduğu vurgulandı.
Araştırmada, South Col Buzulu'nda oluşması yaklaşık 2 bin yıl süren buzun, yaklaşık 25 yılda eridiği, bu da oluştuğu süreden 80 kat daha hızlı inceldiği anlamına geldiğinin altı çizildi.
Araştırmacılar, Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science'da yayımlanan çalışmada, buzul erimesinin geniş çapta meydana geldiği, gezegenin en yüksek noktalarındaki buzullara bilimsel ilginin düşük kaldığını söyledi.
Maine Üniversitesi'nden altı kişi de dahil olmak üzere bir bilim insanı ve dağcı ekibi, 2019'da buzulu ziyaret etti ve 10 metre uzunluğundaki bir buz çekirdeğinden örnekler toplarken, veri toplamak ve bir soruyu yanıtlamak için dünyanın en yüksek iki otomatik hava istasyonunu kurdular.