Dünyanın çatısı Nepal, kendisine has kültürü ile dikkat çekiyor
Dünyanın çatısı olarak anılan Asya ülkesi Nepal, kendisine has kültürü, zorlu yaşam koşulları ile dikkat çekiyor.
Asya'da Hindistan ile Çin gibi iki devin arasında sıkışıp kalan Nepal, dünyanın çatısı olarak adlandırılıyor. Himalaya Dağları ile çevrili olan Nepal, deniz seviyesinin binlerce metre yükseklikte yer alıyor. Dağcıların en gözde rotası olan bu küçük ülke manastır ve tapınaklarıyla da ünlü.
Dünyanın çatısı olarak da adlandırılan Nepal, biraz da coğrafi koşullarından ötürü dış dünyayla yakın döneme kadar bağları zayıf bir vaziyetteydi. 8848 metre yüksekliğindeki Everest'e ev sahipliği yapan Nepal, federal bir cumhuriyettir. Ülkenin resmi dili de Sanskritçedir.
Nepal'e dair ilk kaynaklar milâttan sonra 4. yüzyıla uzanıyor. Bölgede çeşitli Hint prensliklerinin kurulmaya başlanmasıyla birlikte tarih kayıtlarında da yer almaya başlayan Nepal, bundan sonraki süreçte de kalıcı yerleşimlere ev sahipliği yaptı.
1769 yılında Katmandu'yu ele geçiren Gurkalardan sonra bölge Nepal olarak anılmaya başlandı. Gurkalar dönemi aynı zamanda başta Katmandu olmak üzere Nepal'in geneli için de en görkemli dönemdi. Bu devirde inşa edilen yapılar günümüzde de tüm ihtişamını yansıtmakta.