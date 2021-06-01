Dünyanın çatısı Nepal, kendisine has kültürü ile dikkat çekiyor

Asya'da Hindistan ile Çin gibi iki devin arasında sıkışıp kalan Nepal, dünyanın çatısı olarak adlandırılıyor. Himalaya Dağları ile çevrili olan Nepal, deniz seviyesinin binlerce metre yükseklikte yer alıyor. Dağcıların en gözde rotası olan bu küçük ülke manastır ve tapınaklarıyla da ünlü.