Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi
Endonezya'nın Agam kentine bağlı bir köydeki evin bahçesinde dünyanın en büyük çiçeği olan “Rafflesia arnoldii" görüldü.
Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip bitki türü olan “Rafflesia arnoldii", çiçek açtı.
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Ceset çiçeği olarak da bilinen tür, adını çürümüş ete benzer kokusundan alıyor.
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Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde açan çiçek, bitki olmasına rağmen fotosentez yapmazken, kökü ve yaprağı bulunmuyor.
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Ceset çiçeği, tamamen olgunlaşmış haliyle 1 metre çapa ulaşabilmesiyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.
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