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  4. Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi

Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi

Endonezya'nın Agam kentine bağlı bir köydeki evin bahçesinde dünyanın en büyük çiçeği olan “Rafflesia arnoldii" görüldü.

Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi - Resim: 1

Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip bitki türü olan “Rafflesia arnoldii", çiçek açtı.

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Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi - Resim: 2

Ceset çiçeği olarak da bilinen tür, adını çürümüş ete benzer kokusundan alıyor.

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Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi - Resim: 3

Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde açan çiçek, bitki olmasına rağmen fotosentez yapmazken, kökü ve yaprağı bulunmuyor.

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Dünyanın en büyüğü: 1 metre çapa sahip Ceset Çiçeği böyle görüntülendi - Resim: 4

Ceset çiçeği, tamamen olgunlaşmış haliyle 1 metre çapa ulaşabilmesiyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.

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