Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı

Balonun ulusal bayramlarda Türkiye’nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "30 Ağustos tüm ülkemizde coşku ile kutlanmakta. Dünyada balonculuğun merkezi olan Kapadokya’da da uçan sıcak hava balonları Türk bayraklar ile süslendi. Bizde gökyüzünü dünyanın en büyük şekilli bayrak balonu ile süsleyerek, bu coşkuya katılıyoruz" dedi.