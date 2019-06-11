Dünyanın en büyüğü İstanbul'da... Duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euro
İstanbul Havalimanı'nda açılan dünyanın en büyük havalimanı oteli büyük ilgi görüyor. Otelde 4 saatlik konaklama 80 euro, duş almak ise 15 euro ücrete tabi tutuluyor. Odalar aynı günde birkaç kez satılıyor.
Dünyanın en büyük Havalimanı oteli İstanbul Havalimanı’nda açıldı. İstanbul Havalimanı içinde açılan 451 odalı otelin dünyada başka bir benzeri yok. Odaların günlük ve saatlik olarak satılan havalimanı otelinde dört saatlik oda fiyatları 80 eurodan başlıyor.
Otelde sadece duş almanın fiyatı ise 15 euro. Açıldığı günden bu yana dünyada büyük ilgi gören ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı oteline de ev sahipliği yapıyor. İstanbul Havalimanı'nda faaliyete geçen 451 odalı otelin dünyada eşi benzeri yok. Odaları günlük ve saatlik olarak satılan otelde 4 saatlik bir oda fiyatı ise 80 eurodan başlıyor.
İstanbul Havalimanı’nda açılan otele yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, "Bizim için çok heyecanlı bir proje. Türkiye’ye ilk girişimiz. Dünyanın en büyük havalimanında biz kendi açımızdan en büyük otelimizi açtık. Terminal içinde bulunan bu şekilde hem hava tarafında hem kara tarafında 451 tane odası olan başka bir otel yok. Kolaylıkla buna dünyanın en büyük havalimanı oteli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
SAATLİK ODALARA YOĞUN İLGİ
Otele ilginin yoğun olduğunu ve beklentinin üstünde talep aldıklarını söyleyen Göymen, "Şu anda bulunduğumuz yer otelin hava tarafında pasaport kontrolünden sonra olan kısım. 174 odaya sahibiz. Burada saatlik satışları var. Minimum dört saatlik satışları var. Şu anda sizlerinde bildiği gibi otelcilik tamamen taleple alakalı. Fiyatlar sürekli değişken olmakla beraber. Şu anda başlangıç fiyatımız 80 eurodan başlıyor. Dört saatin üstünde kaldığınız her saat başına bir miktar fazla ödüyorsunuz. Saatlik sattığımız için otelin doluluk oranı 100 de yüzleri geçmiş durumda. Tabii taleple alakalı daha da fazla olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.