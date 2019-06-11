Dünyanın en büyüğü İstanbul'da... Duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euro

SAATLİK ODALARA YOĞUN İLGİ

Otele ilginin yoğun olduğunu ve beklentinin üstünde talep aldıklarını söyleyen Göymen, "Şu anda bulunduğumuz yer otelin hava tarafında pasaport kontrolünden sonra olan kısım. 174 odaya sahibiz. Burada saatlik satışları var. Minimum dört saatlik satışları var. Şu anda sizlerinde bildiği gibi otelcilik tamamen taleple alakalı. Fiyatlar sürekli değişken olmakla beraber. Şu anda başlangıç fiyatımız 80 eurodan başlıyor. Dört saatin üstünde kaldığınız her saat başına bir miktar fazla ödüyorsunuz. Saatlik sattığımız için otelin doluluk oranı 100 de yüzleri geçmiş durumda. Tabii taleple alakalı daha da fazla olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

