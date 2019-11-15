1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
Tamamlandığında ''dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü'' unvanını alacak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.
Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstü çalışmalarında da büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.
Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.
Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.
"HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR"
Köprünün Asya kıtasındaki ayağının yer alacağı Lapseki'nin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların her iki yakada hızla devam ettiğini söyledi. Ayakların su yüzüne çıktığını, kademe kademe ilerlendiğini anlatan Yılmaz, "Aynı şekilde karadaki çalışmalar da yoğun bir şekilde sürüyor. Bununla birlikte çevre bağlantı yollarında da çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönemde program dahilinde zamanında köprünün biteceği bize verilen bilgiler arasında." dedi.