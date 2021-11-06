Dünyanın en büyük balkabağı rekorlar kitabına girdi
İtalya’da üretilen bal kabağı, bin 226 kilogramlık ağırlığıyla dünyanın en büyük bal kabağı olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Siena şehrinde yetiştirilen bal kabağı, Guinness rekorlar kitabına girerek dünyanın en büyük bal kabağı unvanını aldı.
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Chianti bölgesinde Stefano Cutrupi adlı bir çiftçi tarafından yetiştirilen balkabağının bin 226 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.
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2008 yılından bu yana dev bal kabağı yetiştiriciliği yapan Cutrupi’nin 26 Eylül’de Pisa şehri yakınlarındaki Peccioli'deki Campionato della Zuccone bal kabağı festivalinde sunduğu kabak, Guinness Rekorları tarafından tescillendi.
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Kısaca “Lo Zuccone” olarak bilinen bu etkinlikte, balkabakları ürünün kalitesinin rekabete girebilecek kadar iyi olduğunu teyit eden Great Pumpkin Commonwealth temsilcileri tarafından değerlendirildi.
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