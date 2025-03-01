Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Türkiye'de üretildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da Türk tersanesi tarafından üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotunun Norveç sularında hizmet verdiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Yalova'da Türk tersanesi tarafından üretilen ve çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken dünyanın en büyük elektrikli feribotunun Norveç sularında hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Türk tersanelerimiz artık yalnızca kendi filomuzu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza atıyor. Çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz" dedi.
'DÜNYANIN EN BÜYÜK ELEKTRİKLİ FERİBOTU'
Bakan Uraloğlu, 2021 yılında Norveç'e ihraç edilen feribotun, 143 metre uzunluğu, 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 TIR taşıma kapasitesi ile kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayarak, "Tamamen Lityum ION bataryalarla çalışan feribotun çevreci yapısıyla karbon salınımını yüzde 80 oranında azaltıyor. Yalova'da imal edilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu, Oslo Fiyordu'nda hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir ve yeşil denizcilik hedeflerine vurgu yaparak, "Daha az yakıt tüketen, doğayı koruyan ve enerji verimliliğini artıran gemilerle dünya denizlerinde Türk mühendisliğinin imzasını görüyoruz" dedi.
HIZLI ŞARJ İLE MAKSİMUM VERİMLİLİK
Feribotun teknik özellikleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, yolcu feribotları arasında 4,3 megavat ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan feribotun yolcu indirme-bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede operasyonel verimliliği maksimum seviyeye çıkardığını belirtti. Yeşil dönüşüm ve çevre dostu ulaşım politikalarına dikkat çeken Uraloğlu, "Denizcilikte geleceğin teknolojilerini yakından takip ederek, ülkemizin deniz taşımacılığındaki gücünü her geçen gün artırıyoruz. Türkiye, sürdürülebilir denizcilik hedeflerine hızla ilerliyor" dedi. (DHA)