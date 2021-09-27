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  4. Dünyanın en büyük kalçalarına sahip kadın para karşılığı hayranlarının isteklerini yapıyor

Dünyanın en büyük kalçalarına sahip kadın para karşılığı hayranlarının isteklerini yapıyor

220 kilo ağırlığındaki Amerikalı 43 yaşındaki Bobbi-Jo Westley isimli kadın ilginç bir yöntem ile para kazanıyor.

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Bobbi-Jo Westley, doktorları tavsiyesine uymayarak yemeye ve kilo almaya devam ediyor. Sonucu ölüm bile olsa bunu yapmaya devam edeceğini söylüyor.

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İngiliz erkeklerin kendisinden çok hoşlandığını söyleyen Bobbi, onlarla para karşılığında online erotik sohbetler yaptığını, bu nedenle seanslardan 2000 dolar kazandığını söyledi.

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Bobbi büyük kalçaları sayesinde sadece ABD değil dünyanın farklı yerlerinden de hayranlar bulunuyor.

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Hayranlarının çoğunlukla kalçalarından hoşlandığını söyleyen Bobbi, vücudunu çok sevdiğini hayranlarının da en çok kendisini iç çamaşırları içinde görmeyi istediğini söyledi.

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