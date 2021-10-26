Dünyanın en çok dövmeye sahip olan çifti çıldırdı: Cinsel organında bile var!
Rekorlar Kitabı Guinness'e "En değiştirilmiş evli çift" olarak giren Gabriela ve Victor Hugo Peralta çiftinin dövme aşkı görenleri şaşırttı.
Vücutları sadece dövmelerle kaplı değil, aralarında en az 50 piercingin yanı sıra dekoratif yara izleri ve deri altında implantlar var.
VÜCUTLARINDA SADECE DÖVME YOK
Arjantinli dövme sanatçısı Gabriela Peralta, dövmelerini güzelleştiren piercing ve deri altı implantlarına sahip. Uruguaylı Victor Hugo Peralta Rodriguez, dünyanın dört bir tarafını ziyaret ederek her gittiği yerde de vücuduna bir dövme veya piercing yaptırdı.
CİNSEL ORGANINI BİLE DELDİRMİŞ
Arjantin'de yaşayan ve dünya çapında 80'den fazla dövme sanatçısı tarafından vücuduna dövme yapılan adam, bu sefer sınırları aşarak kafatasına 6 rakamını kazıttı. Cinsel organını bile deldiren adamın asıl hedefi kafatasına adım adım 666 rakamını kazıtmak. Görüntüler ise gerçekten ürkütücü.
İlk dövmesini 13 yaşında yaptıran Victor, herkesin sıra dışı görünümünün hayranı olmadığının farkında. Hristiyanlıkta şeytanla atfedilen 666 rakamını kafasına kazıtmak isteyen Victor, ona tuhaf gözlerle bakanlar için "Bunun beni etkilemesine izin vermiyorum ve onlara dikkat etmiyorum." diyor.