Dünyanın en çok dövmeye sahip olan çifti çıldırdı: Cinsel organında bile var!

VÜCUTLARINDA SADECE DÖVME YOK



Arjantinli dövme sanatçısı Gabriela Peralta, dövmelerini güzelleştiren piercing ve deri altı implantlarına sahip. Uruguaylı Victor Hugo Peralta Rodriguez, dünyanın dört bir tarafını ziyaret ederek her gittiği yerde de vücuduna bir dövme veya piercing yaptırdı.