Dünyanın en derin noktasında yeni bir virüs keşfedildi
Okyanusun en derin noktası Mariana Çukuru yeni bir keşifle gündemde. Bilim insanları, deniz seviyesinin 9 kilometre altında yeni bir virüs keşfetti. Bu virüsün bakterileri enfekte ettiği belirtilirken, insanlara ve diğer canlılara nasıl hareket ettiği inceleniyor.
Çinli araştırmacılar dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’nda yeni bir virüs keşfetti.
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Çin Okyanus Üniversitesi'nde deniz viroloğu olan ve araştırmayı yöneten Min Wang, "Yaşamın olduğu her yerde, patojenlerin iş başında olduğunu görebilirsiniz. Dünyanın en derin noktasında bile virüsleri bulabiliyorsunuz.” dedi.
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YENİ VİRÜSÜN ADI NE?
Wang, yeni keşfedilen virüsün “'bakteri yiyen” anlamına gelen bir bakteriyofaj olduğunu ve bakterilerin içine bulaşıp çoğalarak hayatta kaldığını söyledi. Yeni virüs vB_HmeY_H4907 olarak adlandırıldı.
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Araştırmanın yazarlarından Yue Su, bakteriyofajları incelemenin ve bu konuda daha fazla bilgi edinmenin insanlar için faydalı olduğunu söyledi.
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