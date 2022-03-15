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Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız

Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştirici olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran kadının yaşını duyanlar şaşıp kalıyor.

Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız - Resim: 1

16 Haziran 1936'da Baltimore'da doğan Ernestine Shepherd 56 yaşına kadar eğitime başlamadı.

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Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız - Resim: 2

Yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde 30'larında gibi görünen 85 yaşındaki sporcunun hayatı çoğu kişiye ilham olacak cinsten.

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Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız - Resim: 3

Ernestine Shepherd için her şey bir elbise provasında vücudunun düşündüğünden daha kötü durumda olduğunu fark etti.

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Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız - Resim: 4

Bu yüzden kilo vermek ve forma girmek için bir fitness kursuna kaydolmayı düşündü.

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