Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştiricisi! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız
Dünyanın en eski profesyonel vücut geliştirici olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran kadının yaşını duyanlar şaşıp kalıyor.
16 Haziran 1936'da Baltimore'da doğan Ernestine Shepherd 56 yaşına kadar eğitime başlamadı.
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Yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde 30'larında gibi görünen 85 yaşındaki sporcunun hayatı çoğu kişiye ilham olacak cinsten.
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Ernestine Shepherd için her şey bir elbise provasında vücudunun düşündüğünden daha kötü durumda olduğunu fark etti.
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Bu yüzden kilo vermek ve forma girmek için bir fitness kursuna kaydolmayı düşündü.
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