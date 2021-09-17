Dünyanın en eski sanat eseri bulundu

DENİSOVA İNSANLARI HAKKINDA

Denisova insanları, araştırmacılar tarafından Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın (Homo sapiens) yakın akrabası olarak tanımlanıyor. Ancak, Denisovanlar bi genetik olarak her iki türden ayırt edilebiliyor.