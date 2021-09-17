Dünyanın en eski sanat eseri bulundu
Dünyanın en eski sanat eseri Çin'in Tibet platosunda yer alan bir kayada ortaya çıkarıldı. 226 bin yıllık olduğu tahmin edilen el izlerinin sanatsal amaçlarla yapıldığı belirlendi.
226 BİN YILLIK
Çin’in Guangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski sanat eserini bulduklarını açıkladı. İlk kez 2018 yılında Tibet Platosu'nda yer alan Quesang kayalıklarında keşfedilen el izleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Resimlerin 226 bin yıllık olduğu ve Denisova insanlarının çocukları tarafından yapıldığı belirlendi.
DENİSOVA İNSANLARI HAKKINDA
Denisova insanları, araştırmacılar tarafından Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın (Homo sapiens) yakın akrabası olarak tanımlanıyor. Ancak, Denisovanlar bi genetik olarak her iki türden ayırt edilebiliyor.
Denisova insanlarının yaklaşık 40 bin yıl önce Üst Paleolitik zamanda Altay Dağları ve Güney Sibirya'da yaşadıkları düşünülüyor.
İZLERİN SANAT ESERİ OLUP OLMADIĞI SORGULANDI
Baskıların sanat eseri olup olmadığı sorgulamak isteyen uzmanlar, New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'ndaki insan ayak izini araştıran New York Cornell Üniversitesi'nden arkeolog Thomas Urban ile birlikte çalıştı.