Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler

İLK KEŞİFTE 100 ÇEKEK YERİ

2015 yılında Silifke kıyılarında dalış yasakları üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerinden bahseden Doç. Dr. Hakan Öniz, bu çalışma sırasında Dana Adası üzerinde yaklaşık 100'e yakın çekek yeri bulduklarını belirterek, “Bunlar yeni gemi yapımı ya da gemilerin bakımı için denizden karaya kolaylıkla alınabilen rampalar. Arkeolojik dönemlere ait 100 tane rampa bulmak müthiş bir şey aslında. Bulduğumuz zaman çok heyecanlandık. Hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirimini yaptık. 2016 yılında bakanlığımızın müsaadeleriyle yine Dana Adası üzerindeki bu 100 rampa hakkında çalışmalara başladık ve 2016-2017 senelerinde yaptığımız çalışmalarda tam 274 gemi rampası tespit ettik. 274 gemi rampası, 274 gemiyi aynı anda yapabileceksiniz demek ve eski çağda bir geminin 6 ayda yapıldığını biliyoruz. Yani bu bağlamda bir sene içerisinde 500-600 savaş gemisinin yapılması Akdeniz'deki tüm dengeleri değiştirebilecek kadar önemliydi. Bunu gördük" dedi.