Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu
Yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli ülkeleri ortaya çıktı.
Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından yola çıkılarak derlenen bilgilere göre dünyanın en güvenli ülkeleri ve şehirleri belli oldu. Yapılan araştırmada suç oranları ve güvenlik ile ilgili ciddi oranda haber yapıldığı görüldü.
Bu konuda 401 bin 350 haberin yer aldığı görülen araştırmada haber başlıklarından yola çıkılarak daha çok gündem yaratan konular da belirlendi. Bu verilere göre geçtiğimiz yıl en çok hırsızlık, taciz, kaza ve yaralama haberleri konuşuldu.
Dünya üzerinde en çok hangi ülkenin güvenli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada Türkiye de sıralamada yer aldı. Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'un sıralamaya girdiği listede bakın ülkemiz kaçıncı sıraya oturdu?