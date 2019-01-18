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  3. 18 Ocak 2019 17:51

Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu

Yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli ülkeleri ortaya çıktı.

Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu

Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından yola çıkılarak derlenen bilgilere göre dünyanın en güvenli ülkeleri ve şehirleri belli oldu. Yapılan araştırmada suç oranları ve güvenlik ile ilgili ciddi oranda haber yapıldığı görüldü.

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Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu

Bu konuda 401 bin 350 haberin yer aldığı görülen araştırmada haber başlıklarından yola çıkılarak daha çok gündem yaratan konular da belirlendi. Bu verilere göre geçtiğimiz yıl en çok hırsızlık, taciz, kaza ve yaralama haberleri konuşuldu.

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Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu

Dünya üzerinde en çok hangi ülkenin güvenli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada Türkiye de sıralamada yer aldı. Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'un sıralamaya girdiği listede bakın ülkemiz kaçıncı sıraya oturdu?

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Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu

İşte en güvenilir ülkeler

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde hangi ülkelerin ne kadar güvenli olduğunu konu alan araştırmayı inceledi.

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