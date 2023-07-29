Dünyanın en güzel bilim insanının misk salan yılanla imtihanı
Aklı ve zekasının yanı sıra güzelliğiyle de kendinden söz ettiren ve 'Dünyanın en güzel bilim insanı' lakabına sahip olan Rosie Moore, ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımları sayesinde çok sayıda takipçi kazanarak bir nevi fenomene dönüşen Bilim İnsanı Rosie Moore henüz 26 yaşında.
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Bir yerbilimci olan güzel bilim insanı çoğun insanın görünce kaçacağı hayvanlara yaklaşmaktan çekinmiyor ve bunları sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Son olarak Bimini boa yılanıyla çekilen bir videosunu paylaşan Moore, "Yalan söylemeyeceğim, sanırım az önce misk sıvısı bıraktı ve çok kötü kokuyor. Bu gerçekten çok kötü kokuyor" dedi.
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Moore paylaşım açıklamasında ise "Şimdiye kadar deneyimlediğim en kötü yılan miski" diye yazdı.
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