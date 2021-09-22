Dünyanın en güzel çalışanı ilan edildi: Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız
Alman kasiyer Elaine Victoria, çalıştığı ALDI isimli süpermarkette çektiği videoları TikTok hesabından paylaşarak meşhur oldu.
TikTok hesabından yaptığı dansları paylaşan Alman güzel Elaine, "şimdiye kadarki en ateşli süpermarket çalışanı" olarak adlandırıldı.
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Sarışın güzel, dudak uçuklatan görünümü sayesinde internette büyük bir hayran kitlesi topladı. Elaine'in sayfası, dans ederken dudaklarının şarkılarla senkronize olduğu videolarla dolu.
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ALDI mağazasında çalışan Victoria'nın, bir yandan çalışıp bir yandan çektiği kısa videoları milyonlarca kişi görüntülüyor.
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Bir videosunda Elaine Victoria, yazarkasanın arkasında üniforması ile oturup video çekmeye çalışırken, kimsenin onu izlemediğinden emin olmak için etrafına bakıyor.
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