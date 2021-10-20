Dünyanın en güzel köyleri listesinde Türkiye'den tek bir nokta var
İngiltere merkezli bir kuruluş sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi. Listede Göreme Köyü de yer aldı...
İngiltere merkezli Uswitch adlı platform, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi. Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı.
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Dünyanın en güzel köyleri listesinde peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Göreme beldesi üçüncü sırada yer aldı.
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Buna göre listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı.
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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.
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