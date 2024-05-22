Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor

Sarıyar Deresi’nin 2 yamacına kurulu Birgi, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip. MÖ'den Friglerden Bizans İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyetin hakimiyetinde olan Birgi, 13 ve 14'üncü yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yaptı.

1426 yılında kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçen köy tarihi dokusunu bugüne kadar korumayı başardı. Birgi’de cumbalı evler, konaklar, camiler, türbeler, hamamlar, medreseler, çeşmeler ve külliyeler gibi 171 adet tescilli eser bulunuyor. Eserler köyü ziyarete gelenleri de kendine hayran bırakıyor.

Birgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında bulunuyor. Öte yandan köy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde tarih ve kültür mirası olarak yer aldı.