Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyanın en güzel köyleri arasında gösterilen 3 bin yıllık Birgi köyü, evleri, medreseleri ve camileriyle yıllara meydan okuyor.
Sarıyar Deresi’nin 2 yamacına kurulu Birgi, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip. MÖ'den Friglerden Bizans İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyetin hakimiyetinde olan Birgi, 13 ve 14'üncü yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yaptı.
1426 yılında kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçen köy tarihi dokusunu bugüne kadar korumayı başardı. Birgi’de cumbalı evler, konaklar, camiler, türbeler, hamamlar, medreseler, çeşmeler ve külliyeler gibi 171 adet tescilli eser bulunuyor. Eserler köyü ziyarete gelenleri de kendine hayran bırakıyor.
Birgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında bulunuyor. Öte yandan köy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde tarih ve kültür mirası olarak yer aldı.
YÖRESEL YEMEKLER, KUŞ VE BİTKİ TÜRLERİ
Birge’de bahçecilik ve zeytin tarımı ön plana çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin bulunduğu köyde, çınar, ceviz, erguvan, karaağaç, ıhlamur, kestane, mazı meşesi ve çeşitli çam türleri yer alıyor. Kuş türlerine de ev sahipliği yapan köyde maskeli ötleğen ve maskeli örümcek kuşu gözlenirken bülbül, sarıasma, guguk, kumru gibi türler de bulunuyor. Köyde yer alan fırınlarda ise ekmekten et yemeklerine kadar birçok yemek pişiriliyor.
Birgi’nin tarihi geçmişine dikkat çekerek Türkiye için önemini anlatan sürdürülebilir turizm uzmanı Ferdi Akarsu, 3 bin yıllık köyün hala özgünlüğünü koruduğunu vurgulayarak dünya ölçeğinde önemli olduğunu ifade etti.