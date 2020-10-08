Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtlerini seçti. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.
Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den de bir yer girdi.
Esquerra de l'Eixample, Barselona
L'Esquerra de l'Eixample; Carrer Enric Granados yolu boyunca sanat galerilerinin, şık kafelerin ve lüks butiklerin sıralandığı geniş bir semttir. Hem gösterişli 19. yüzyıl apartman bloklarıyla hem de 1929 Fira Barcelona fuar merkezi binaları ve şık Arenas de Barcelona alışveriş merkezi gibi, Plaça Espanya meydanını çevreleyen büyük mimari yapılarıyla biliniyor.
Şehir Merkezi, Los Angeles
Los Angeles, City of Los Angeles veya kısaca L.A., Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık ve ABD'nın New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri. Şehirde şehir merkezini gezebilirsiniz.