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  3. 08 Ekim 2020 09:52

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtlerini seçti. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

Her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle belirleyen dergi bu yıl dünyada yer alan en havalı semtlerin listesinin olduğu çalışmayı yayınladı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den de bir yer girdi.

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Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

Esquerra de l'Eixample, Barselona
L'Esquerra de l'Eixample; Carrer Enric Granados yolu boyunca sanat galerilerinin, şık kafelerin ve lüks butiklerin sıralandığı geniş bir semttir. Hem gösterişli 19. yüzyıl apartman bloklarıyla hem de 1929 Fira Barcelona fuar merkezi binaları ve şık Arenas de Barcelona alışveriş merkezi gibi, Plaça Espanya meydanını çevreleyen büyük mimari yapılarıyla biliniyor.

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Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

Şehir Merkezi, Los Angeles
Los Angeles, City of Los Angeles veya kısaca L.A., Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık ve ABD'nın New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri. Şehirde şehir merkezini gezebilirsiniz.

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Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

Sham Shui Po, Hong Kong
Sham Shui Po, Kowloon Yarımadası'nın kuzeybatısında, Tai Kok Tsui'nin kuzeyinde, Cheung Sha Wan'ın doğusunda ve Shek Kip Mei'nin güneyinde yer alan Kowloon, Hong Kong'un bir bölgesidir.

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