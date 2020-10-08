Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Türkiye'den sürpriz bir yer listede

Esquerra de l'Eixample, Barselona

L'Esquerra de l'Eixample; Carrer Enric Granados yolu boyunca sanat galerilerinin, şık kafelerin ve lüks butiklerin sıralandığı geniş bir semttir. Hem gösterişli 19. yüzyıl apartman bloklarıyla hem de 1929 Fira Barcelona fuar merkezi binaları ve şık Arenas de Barcelona alışveriş merkezi gibi, Plaça Espanya meydanını çevreleyen büyük mimari yapılarıyla biliniyor.