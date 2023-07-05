Dünyanın en iyi plajları seçildi. Listede Türkiye'den o plaj da var!
World of Statistics, dünyanın en iyi plajlarını açıklarken listeye Türkiye'den bir plajı da ekledi.
1.LUCKY BAY
Lucky Bay, Batı Avustralya'nın güney kıyısında, Esperance'ın batısında, Cape Le Grand Ulusal Parkı'nda bulunan bir körfezdir. Parlak beyaz kumları ve turkuaz suları ile tanınan Lucky Bay, özellikle kuzeybatı kesiminde çocuklu aileler için uygundur.
2. ANSE SOURCE D'ARGENT
YeniÇağ'dan Bengü Zorlu'nun haberine göre, Karmaşık bir ada sahip olan plaj Anse Source d'Argent, Seyşeller takımadalarının bir parçası olan inanılmaz güzel Adası La Digue'de yer almaktadır. Plaj, beyaz kumla kaplıdır ve kıyıdaki suyun yoğun bir azür tonuyla geçtiği görülebilir.
3. SAKLI PLAJ (HİDDEN)
Marieta Adalarında, Puerto Vallarta'dan yaklaşık 20 deniz mili uzaklıkta cennet bir delikte dünyadan gizlenmiş bir şekilde bulunuyor.Hidden Beach (Saklı Plaj) ya da Playa de Amor (Aşıkları Plajı) diye anılıyor.
4. WHİTEHAVEN PLAJI
Avustralya'da Beyaz Cennet'in (Whitehaven Plajı) romantik adı ile olağanüstü güzel eşsiz kumsal var. Plaj, Whitsunday adasında bulunur ve 7 km'de adaya giren büyük bir lagün olur.