Dünyanın en iyi plajları seçildi. Listede Türkiye'den o plaj da var!

2. ANSE SOURCE D'ARGENT

YeniÇağ'dan Bengü Zorlu'nun haberine göre, Karmaşık bir ada sahip olan plaj Anse Source d'Argent, Seyşeller takımadalarının bir parçası olan inanılmaz güzel Adası La Digue'de yer almaktadır. Plaj, beyaz kumla kaplıdır ve kıyıdaki suyun yoğun bir azür tonuyla geçtiği görülebilir.