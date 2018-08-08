Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türk üniversiteleri de bulunuyor. İşte o liste...
Times Higher Education World University Rankings 2018 listesi yayınlandı. İşte Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralama...
Öncelikle ilk 10 üniversiteye bir bakalım...
1: Oxford Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 20,409
Personel başına öğrenci sayısı: 11.2
Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38
Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54
2: Cambridge Üniversitesi
Öğrenci sayısı: 18,389
Personel başına öğrenci sayısı: 10.9
Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35
Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55