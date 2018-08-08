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  3. 08 Ağustos 2018 14:41

Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türk üniversiteleri de bulunuyor. İşte o liste...

Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi

Times Higher Education World University Rankings 2018 listesi yayınlandı. İşte Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralama...

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi

Öncelikle ilk 10 üniversiteye bir bakalım...

1: Oxford Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 20,409

Personel başına öğrenci sayısı: 11.2

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 38

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 46 / 54

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi

2: Cambridge Üniversitesi

Öğrenci sayısı: 18,389

Personel başına öğrenci sayısı: 10.9

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 35

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 45 : 55

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi

3: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

Öğrenci sayısı: 2,209

Personel başına öğrenci sayısı: 6.5

Yabancı öğrenci yüzdesi: Yüzde 27

Kadın/Erkek öğrenci yüzdesi: 31 : 69

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