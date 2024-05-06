  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi.

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim: 1

Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...

1 / 21
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim: 2

20. Raita

Hindistan

2 / 21
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim: 3

19. Cacık

Türkiye

3 / 21
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim: 4

18. Banitsa

Bulgaristan

4 / 21