Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri bellli oldu: Türkiye'den 6 lezzet listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi.
Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte en iyi yoğurtlu yemekler sıralaması...
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20. Raita
Hindistan
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19. Cacık
Türkiye
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18. Banitsa
Bulgaristan
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