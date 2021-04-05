Dünyanın en izole kabilesi! Yaptıkları korkunç
Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda ilginç bir kabile yaşıyor.
Sentinel adasında yaşayan yerel kabile, modern çağda dışa en kapalı toplumlardan biri. Adaya yabancıların gelmesinden rahatsız olan yerliler kimi zaman bu insanları öldürüyor kimi zaman da tehditle bölgeden uzaklaştırıyor.
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Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine kesinlikle izin vermiyor. Üstelik bu konuda katılar.
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Yabancılarla iletişim kurmayı reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret.
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Öte yandan Sentinel'de yaşayanların adaya gelmeye çalışanlara ilkel silahlarıyla karşı koydukları biliniyor.
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