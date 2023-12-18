Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti! Karadenizliler 2 saatte silip süpürdü

“Onlar bunun tadını nereden bilecekler”

Başkan Tandoğan, bu lezzeti tatmayanların bu şekilde yorum yapmaması gerektiğini ifade ederek, “Ben yedikleri zaman bu kararlarının değişeceğini düşünüyorum. Onlar buyurup gelsin ve tadına baktıktan sonra karar versinler, dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olduğunu anlayacaklar. Sağlıklı ve doğal, Karadeniz Bölgesi’nin her tarafından lahananın yetiştiğini görecekler. Bu kararı esefle kınıyorum. Bu çorba her yerde pişer ve bizim gastronomimizin başlıca yemeklerinden birisidir. Bu vasıta ile bunu daha da fazla yaygınlaştıracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.