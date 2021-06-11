Dünyanın en kurak yeri: Tam 400 yıl, toprağa tek damla düşmedi

Batısında Büyük Okyanus, kuzeyinde Bolivya, doğusunda da Arjantin ile etrafı çevrili olan Atacama Çölü, Şili'nin en özel yerlerinden biri. Dünyanın en az yağış alan yerlerinden biri olan Atacama Çölü, NASA'nın uzay araştırmalarında deneylerini gerçekleştirdiği yer olarak da biliniyor.