Dünyanın en nadir parası: Tedavüle hiç girmeyen paranın değeri dudak uçuklattı
ABD'nin New York kentinde salı günü düzenlenen açık artırmada, dünyanın en nadir rastlanan paralarından 1933 tarihli 'Double Eagle-Çift Kartal', 18,9 milyon dolara satıldı.
ABD'nin New York kentinde salı günü düzenlenen açık artırmada, dünyanın en nadir rastlanan paralarından 1933 tarihli 'Double Eagle-Çift Kartal', 18,9 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon TL) satılarak rekor kırıldı.
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Yaklaşık 160 milyon TL'nin ödendiği dünyanın en nadir rastlanılan madeni parası, hiçbir zaman tedavüle girmedi ve gizli servis yıllarca elinde bulunduranların peşinden koştu.
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Independent Türkçe'nin haberine göre, bir tarafında Özgürlük Heykeli, diğer tarafında uçan bir kartal olan madeni paranın nominal değeri 20 dolar (yaklaşık 170 TL).
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Double Eagle'ın 1933'te çıkan versiyonları, o dönemki ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in kararıyla hiçbir zaman tedavüle girmedi. Hemen hemen hepsi ABD yönetimine iade edilen paralar eritildi.
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