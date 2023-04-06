Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de!
Geçtiğimiz yıl Adıyaman'da görüntülenen dünyanın en ölümcül canlısı leiurus quinquestriatus'un bu yıl da varlığı bölgede sürdürdüğü öğrenildi.
Leiurus quinquestriatus isimli ölüm avcısı olarak adlandırılan akrep dünyanın en zehirli türleri arasında yer alıyor. ABD’de sık görülen akrep türünün Türkiye’de hala yaşamını sürdürdüğü açıklandı.
TÜRKİYE'DE ADIYAMAN VE ÇEVRE İLLERDE GÖRÜLÜYOR
Tehlikeli akrep sokmalarının daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, Meksika, Güney Amerika'nın orta ve kuzey bölgelerinde yaşanırken Türkiye'de ise Adıyaman ve çevresi illerinde yaşandığı tespit edildi.
HAZİRAN VE TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKACAKLAR
Dünyanın en zehirli akrep türü olan leiurus quinquestriatus ise Adıyaman ve çevresinde tespit edilmiştir. Uzmanların incelemelerine göre , söz konusu akrep türünün Türkiye’de havaların tam ısındığı tarihler olan haziran ve temmuz aylarında toprak üstüne çıkması bekleniyor.
DİĞER TÜRLER DE GÜNEYDOĞU'DA YER ALIYOR
Ülkemizde yapılan çalışmalarda mesobuthus caucasicus, mesobuthus nigrocinctus, androctonus crassicauda gibi diğer zehirli akrep türlerinin de ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunduğu saptandı.