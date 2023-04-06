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Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de!

Geçtiğimiz yıl Adıyaman'da görüntülenen dünyanın en ölümcül canlısı leiurus quinquestriatus'un bu yıl da varlığı bölgede sürdürdüğü öğrenildi.

Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de! - Resim: 1

Leiurus quinquestriatus isimli ölüm avcısı olarak adlandırılan akrep dünyanın en zehirli türleri arasında yer alıyor. ABD’de sık görülen akrep türünün Türkiye’de hala yaşamını sürdürdüğü açıklandı.

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Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de! - Resim: 2

TÜRKİYE'DE ADIYAMAN VE ÇEVRE İLLERDE GÖRÜLÜYOR 

Tehlikeli akrep sokmalarının daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, Meksika, Güney Amerika'nın orta ve kuzey bölgelerinde yaşanırken Türkiye'de ise Adıyaman ve çevresi illerinde yaşandığı tespit edildi.

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Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de! - Resim: 3

HAZİRAN VE TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKACAKLAR 

Dünyanın en zehirli akrep türü olan leiurus quinquestriatus ise Adıyaman ve çevresinde tespit edilmiştir. Uzmanların incelemelerine göre , söz konusu akrep türünün Türkiye’de havaların tam ısındığı tarihler olan haziran ve temmuz aylarında toprak üstüne çıkması bekleniyor. 

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Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de! - Resim: 4

DİĞER TÜRLER DE GÜNEYDOĞU'DA YER ALIYOR 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda mesobuthus caucasicus, mesobuthus nigrocinctus, androctonus crassicauda gibi diğer zehirli akrep türlerinin de ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunduğu saptandı. 

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