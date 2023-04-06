Dünyanın en ölümcül canlısı Türkiye'de!

HAZİRAN VE TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKACAKLAR

Dünyanın en zehirli akrep türü olan leiurus quinquestriatus ise Adıyaman ve çevresinde tespit edilmiştir. Uzmanların incelemelerine göre , söz konusu akrep türünün Türkiye’de havaların tam ısındığı tarihler olan haziran ve temmuz aylarında toprak üstüne çıkması bekleniyor.