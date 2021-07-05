Dünyanın en pahalı 5 tatlısı

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3. En pahalı dondurma: 25.000 dolar

Serendipity 3 restoranlarında, 25000 dolara satılan dünyanın en pahalı tatlısı olarak bilinir. Dünyanın en pahalı 14 çikolatası olmak üzere 28 farklı çikolatadan oluşuyor ve süslemesinde 5 gram 24 ayar yenilebilir altın kullanılıyor. Ayrıca elmaslarla süslenip, altın kaşık ile servis ediliyor. Bu kaşığı tatlınız bitince eve götürebilirsiniz.