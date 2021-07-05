Dünyanın en pahalı 5 tatlısı
Dünyanın en lüks restoranlarında en değerli taşları taşıyan tatlıları sizin için derledik. İşte dünyanın en pahalı 5 tatlısı ve fiyatları...
Fotoğraf: mostfamouslist
1. En pahalı cupcake: 1.007 dolar
Dubai'deki Bloomsbury's'de ultra zenginlere satılan Golden Phoenix Cupcake, İtalyan kakaosu, Uganda vanilya fasulyesi ve tam 23 ayar altından oluşuyor. Dış ve iç katmanları altından oluşan bu cupcake'lerin fiyartları 1.007 dolardan başlıyor.
Fotoğraf: tastemade
2. En pahalı donut: 1,682 dolar
Bu donut, Londra'da ünlü bir donut markası olan Krispy Kreme mağazasında satışa çıkarılmıştır. 500 yıllık konyak, çarkıfelek ve ahududu meyvesinden yapılmıştır. Aynı zamanda üzerinde el yapımı altın tozlu beyaz Belçika çikolatası bulunur ve 24 ayar yenilebilir altın içerir.
Fotoğraf: hellotravel
3. En pahalı dondurma: 25.000 dolar
Serendipity 3 restoranlarında, 25000 dolara satılan dünyanın en pahalı tatlısı olarak bilinir. Dünyanın en pahalı 14 çikolatası olmak üzere 28 farklı çikolatadan oluşuyor ve süslemesinde 5 gram 24 ayar yenilebilir altın kullanılıyor. Ayrıca elmaslarla süslenip, altın kaşık ile servis ediliyor. Bu kaşığı tatlınız bitince eve götürebilirsiniz.
Fotoğraf: pinterest
4. En pahalı puding: 34.000 dolar
Dünyanın en pahalı pudingi, şeftali, portakal ve alkol ile karıştırılmış, hafif bisküvili katmanı ve alkol jölesinden oluşuyor. Dışı yenilebilir altın varak, el yapımı çiçekler ve pırlanta ile süslenmiştir.