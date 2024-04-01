Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve ''dünyanın en pahalı baharatı'' olarak anılan safran faydalarının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekiyor. 1 gramı 250 liradan satılan safranda 1 kilogram ürün elde edebilmek için 510 bin lif gerekiyor.
Kaynak: İHA
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Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisi, Ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadı yapılıyor.
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Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillendi.
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1 gramı 250 lira
1 gramı 250 liradan satılan safranda 1 kilo ürün elde edebilmek için 510 bin lifin toplanması gerekiyor.
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