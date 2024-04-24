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''Dünyanın en pahalı evi'' satışta: 15 milyar TL'cik...

Fransa’nın başkenti Paris yakınında yer alan Chateau d’Armainvilliers yaklaşık 15 milyar TL'lik fiyatıyla yeni alıcısını bekliyor.

''Dünyanın en pahalı evi'' satışta: 15 milyar TL'cik... - Resim: 1

2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.

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''Dünyanın en pahalı evi'' satışta: 15 milyar TL'cik... - Resim: 2

İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.

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''Dünyanın en pahalı evi'' satışta: 15 milyar TL'cik... - Resim: 3

Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine evsahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.

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''Dünyanın en pahalı evi'' satışta: 15 milyar TL'cik... - Resim: 4

Fas Kralı II. Hassan'ın 1999'da ölmesiyle gayrimenkul oğluna kaldı ve 2008 yılında 200 milyon Euro bedelle satıldı.

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