''Dünyanın en pahalı evi'' sonunda satışta: 15 milyar TL'cik...
Fransa’nın başkenti Paris yakınında yer alan Chateau d’Armainvilliers yaklaşık 15 milyar TL'lik fiyatıyla yeni alıcısını bekliyor.
2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.
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İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.
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Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine evsahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.
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Fas Kralı II. Hassan'ın 1999'da ölmesiyle gayrimenkul oğluna kaldı ve 2008 yılında 200 milyon Euro bedelle satıldı.
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