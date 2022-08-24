Dünyanın en saçma binası yerle bir oldu, derdi bitmedi
Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak bilinen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 9 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.
Google’da ’Dünyanın en saçma binası’ olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması amacıyla 18 katlı İl Özel İdare Binasının yıkımına başlandı.
1994 yılında yapılan binanın yıkımı tamamen gerçekleşirken, büyükşehir belediyesinin bütçesine ise 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınlarından dertli.
Hafriyatın kaldırılma çalışması yaklaşık 3 aydır devam ederken, hafriyat kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.