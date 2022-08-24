Dünyanın en saçma binası yerle bir oldu, derdi bitmedi

1994 yılında yapılan binanın yıkımı tamamen gerçekleşirken, büyükşehir belediyesinin bütçesine ise 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. Ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınlarından dertli.