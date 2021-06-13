Dünyanın en saçma binasının yıkılacağı tarih belli oldu
Arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen sarı, mavi ve kırmızı renkli bina yıkılmaya hazırlanıyor.
Arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen sarı, mavi ve kırmızı renkli binaya ilk kazma Kurban Bayramı'nda vurulacak.
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Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı.
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Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.
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Ünü ülke sınırlarını aşan bina, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında ilk sıralarda çıkıyor.
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