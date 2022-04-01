Dünyanın en saçma binasının yıkımı devam ediyor

"BURADA ŞEHRİMİZE YAKIŞIR GÜZEL BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"

Binanın 13’üncü katına kadar yıkımın yapıldığını söyleyen Başkan Güngör, “Sadece bu binanın olduğu yer değil 40 dönümlük alan içinde yıkım yapılacak. Buradaki binalar depremsellik açısından da ömrünü tamamlamış. Bu alandaki yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda binanın 13’üncü katına kadar yıkım işlemleri yapıldı. Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz. Hem tarihi dokumuza uygun, hem fazla yoğunluğu olmayan şu anda 61 bin metrekare alanında inşaat yoğunluğu var ve biz bunu 40 bin metrekareyi geçirmeyeceğiz. Şehrimize hayırlı oluşun” dedi.



