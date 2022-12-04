Dünyanın en şişman çocuğu obeziteyi yendi! Son hali inanılmaz
''Dünyanın en şişman çocuğu'' olarak tanınan 12 yaşındaki Arya Permana'nın eski halinden eser kalmadı.
Normal bebek gibi, normal bir kiloda doğdu ama 2 yaşına geldiğinde yemeğe aşırı düşkün bir çocuk haline geldi. Sürekli yemek yemeye başladı. Annesi ona yemek vermeyince sürekli ağlıyor ve annesi dayanamıyordu.
1 / 12
Sonra annesi Arya’ya günde 5 kez 2 tabak yemek yedirmeye başladı. Annesi gözyaşlarına dayanamayıp her istediğinde ona yemek vermeye başladı.
2 / 12
Bu durum Arya 10 yaşına gelene kadar devam etti. Arya 10 yaşında artık dünyanın en şişman çocuğu olmuştu. İyice hareketsiz kalan Arya artık ölümün eşiğine gelmişti ve bu duruma birinin dur demesi gerekiyordu.
3 / 12
Arya ve ailesi büyük değişime karar verdi. Önce az yemeye başlayarak, sonra spor ile kilo vermeye başladı.
4 / 12