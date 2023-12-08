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Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu

İngiltere merkezli Economist Intelligence Unit Dünya'nın 173 şehir arasında en ucuz 11 şehrini belirledi. Listenin başında Türkiye için sürpriz bir şehir var...

Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu - Resim: 1

Dünya Çapında Yaşam Maliyeti anketi sonuçlarına ilişkin yakın tarihli bir rapora göre, dünya üzerindeki pahalı olmayan şehirlerin çoğunun, tüketim ürünleri bakımından da dikkate değer seviyede ucuz olduğu tespit edildi. İşte dünyanın en ucuz 11 şehri...

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Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu - Resim: 2

11. Buenos Aires, Arjantin - endeks değeri 37 

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Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu - Resim: 3

10. Chennai, Hindistan - endeks değeri 37

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Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu - Resim: 4

9. Lagos, Nijerya - endeks değeri 35

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