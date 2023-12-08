Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu

Dünya Çapında Yaşam Maliyeti anketi sonuçlarına ilişkin yakın tarihli bir rapora göre, dünya üzerindeki pahalı olmayan şehirlerin çoğunun, tüketim ürünleri bakımından da dikkate değer seviyede ucuz olduğu tespit edildi. İşte dünyanın en ucuz 11 şehri...