Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu
İngiltere merkezli Economist Intelligence Unit Dünya'nın 173 şehir arasında en ucuz 11 şehrini belirledi. Listenin başında Türkiye için sürpriz bir şehir var...
Dünya Çapında Yaşam Maliyeti anketi sonuçlarına ilişkin yakın tarihli bir rapora göre, dünya üzerindeki pahalı olmayan şehirlerin çoğunun, tüketim ürünleri bakımından da dikkate değer seviyede ucuz olduğu tespit edildi. İşte dünyanın en ucuz 11 şehri...
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11. Buenos Aires, Arjantin - endeks değeri 37
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10. Chennai, Hindistan - endeks değeri 37
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9. Lagos, Nijerya - endeks değeri 35
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