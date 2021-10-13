Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
2014 yılında en uzun genç kadın unvanını alan Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun boylu kadını olarak girdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
2014 yılında yapılan ölçüm ile dünyanın en uzun genç kadını ünvanını alan Gelgi, 2021 yılının Mayıs ayında yapılan ölçümler sonrasında geçtiğimiz günlerde tescil belgesini alarak dünyanın en uzun boylu kadını oldu.
Doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye olan Weaver sendromu nedeniyle boyu uzayan Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor.
Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini söylerken, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyledi.