Dünyanın en uzun demiryolu hattında masalsı bir yolculuk
Trans Sibirya Demiryolu (Transsib), dünyanın ve Rusya'nın en uzun demiryolu hattı. Her yıl binlerce turistin seyahat ettiği tren hattının çevresindeki doğal güzellikler görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: AA
Trans Sibirya Demiryolu (Transsib), toplam 8,3 bin km uzunluğuyla Rusya'nın ve dünyanın en uzun demiryolu oldu.
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1891-1916'da inşa edilen demiryolunun Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki bölümünde yük trenleri güçlü ek lokomotiflerle donatılıyor.
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Rusya'nın ana ulaşım arteri olan Trans-Sibirya Demiryolu’nda yük trenleri günün her saatinde birbiri ardına sefere çıkarken demiryolunun çevresindeki yerleşim yerleri yerel halk arasında oldukça popüler konuma ulaştı.
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Demiryolunun çevresi eşsiz manzaralara sahip olduğundan turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.
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