Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı: Aralarında Türk ünlüler de var
Her yıl dünyanın enlerini seçen TC Candler, yeni yılan sayılı zaman kala dünyanın en yakışıklı erkeklerini açıkladı.
Her yıl binlerce kişinin oylarıyla seçilen dünyanın en yakışıklı erkeği, yeni yıla sayılı zaman kala açıklandı. En yakışıklı 100 erkeğin seçildiği listede birbirinden yakışıklı Türk ünlüler de yer alıyor. İşte, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin seçildiği listede dikkat çeken o isimler...
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87- David Beckham
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82- Onur Tuna
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75- Jason Derulo
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