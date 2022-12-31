Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı: Aralarında Türk ünlüler de var

Her yıl binlerce kişinin oylarıyla seçilen dünyanın en yakışıklı erkeği, yeni yıla sayılı zaman kala açıklandı. En yakışıklı 100 erkeğin seçildiği listede birbirinden yakışıklı Türk ünlüler de yer alıyor. İşte, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin seçildiği listede dikkat çeken o isimler...