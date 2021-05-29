Dünyanın en yüksek 3'üncü barajı Türkiye'de yükseliyor

Baraj ve yeni yerleşim yer çalışmaları yanı sıra kentte ulaşımın kolaylaştırılması için otoyol, tünel ve viyadük çalışmaları ise sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı, 69,2 kilometre uzunluğunda oto yol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda 4'ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatında sona gelindi. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yusufeli barajı nedeniyle ilçemiz ve 4 köyümüz kısmen bundan etkileniyor. Şuan da 7 köy kurulumu devam ediyor. Yeni yerleşim yerinde de üst yapı çalışmaları sürüyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle bütün çalışmalar bitmiş olacak. İlçenin her tarafından inşaat çalışmaları var, toz ve araç trafiğine maruz kalıyoruz. 2013 yılından itibaren bunu maalesef yaşıyoruz. Bu bizim babalarımızdan dedelerimizden aldığımız sorun, bunu evlatlarımıza bırakmamamız gerek. Bu iş ne kadar kısa sürede biterse ve yeni yerleşim yerine taşınırsak o kadar rahat etmiş olacağız. Onun için bir an önce bitmesi içinde gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.