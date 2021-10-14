Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonunda artış

DÜNYA 1,1 DERECE DAHA SICAK

İki hafta sonra Büyük Britanya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 İklim Konferansı'nda temel konulardan biri, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek olması beklenirken, dünyanın şu anda endüstriyel dönem öncesinden 1,1 derece daha sıcak durumda olduğu kaydedildi.