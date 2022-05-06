Dünyanın en zenginleri açıklandı: Zirvede bakın kim var!
Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. İşte listede bulunan tüm milyarderler...
Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.
1 / 19
Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi.
2 / 19
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.
3 / 19
Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN MİLYARDERLERİ...
4 / 19